Впервые в истории США на территории страны могут начать производить чипы DRAM. Intel ведёт переговоры с Hynix

Пока предварительно Согласно данным Reuters, компания Hynix ведёт переговоры с Intel о том, чтобы впервые в истории запустить производство чипов памяти на территории США.
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