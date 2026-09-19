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Впервые в истории США на территории страны могут начать производить чипы DRAM. Intel ведёт переговоры с Hynix

Впервые в истории США на территории страны могут начать производить чипы DRAM. Intel ведёт переговоры с Hynix

Пока предварительно Согласно данным Reuters, компания Hynix ведёт переговоры с Intel о том, чтобы впервые в истории запустить производство чипов памяти на территории США.

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