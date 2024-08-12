Парк у Центрального рынка Кургана украсит новое ограждение. Фото

В Кургане активно продолжается обновление парка «Молодежный». Территорию очищают, на месте возводится новое ограждение с железобетонным фундаментом и керамической кладкой, украшенное элементами художественной ковки, сообщается в telegram-канале администрации города.
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