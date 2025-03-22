«Испепелить 40 городов России»: в Британии выступили с беспрецедентными угрозами

Контр-адмирал ВМС Британии Крис Перри пригрозил уничтожением 40 российским городам Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в интервью газете The Telegraph заявил, что британские атомные подводные лодки, которые вооружены баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 российских городов.
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