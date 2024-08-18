Great Wall готов к старту продаж флагманского Tank 700 в России

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что «семисотый» получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), но в документе пока указана единственная модификация с бензин-электрической силовой установкой Hi4-T.
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