Завершена первая фаза строительства уникального умного города Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota У подножия горы Фудзи, на территории бывшего завода Higashi-Fuji компании Toyota Motor East Japan (TMEJ) площадью 70 гектаров в городе Сусоно, префектура Сидзуока, строители возводят Woven City.
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