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Добрый Мир

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Железный тыл: что известно о непубличных мужьях Бербок, фон дер Ляйн, Харрис и Меркель

Железный тыл: что известно о непубличных мужьях Бербок, фон дер Ляйн, Харрис и Меркель

Стереотип о том, что политика — исключительно мужская сфера, давно остался в прошлом. С каждым годом появляется все больше женщин, которые возглавляют государства и правительства, важные ведомства, представляют свои страны за рубежом.

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