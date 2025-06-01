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Люди сходят с ума после общения с ChatGPT. Они думают, что разговаривают с богом, превращаются в сектантов и рушат свои отношения

Люди сходят с ума после общения с ChatGPT. Они думают, что разговаривают с богом, превращаются в сектантов и рушат свои отношения

В 2022 году американская научно-исследовательская компания OpenAI представила ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ), умеющий искать нужную информацию, генерировать тексты, находить ошибки в коде и не только.

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