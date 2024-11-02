Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дезертиры и состояние украинской армии

Дезертиры и состояние украинской армии

Иногда среди броуновского движения украинской медиасферы, где разнообразные спикеры наперебой обсуждают, как старательно Россия будет проигрывать, платить репарации и сужаться до размеров Московского княжества, раздаются редкие нестройные голоса.

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