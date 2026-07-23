Юрий Герасименко вновь назначен исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена в Омской области. В статусе и.
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Юрий Герасименко вновь назначен исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена в Омской области. В статусе и.
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