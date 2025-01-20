Аэропорт Ижевска возобновил работу

В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения, сообщили 20 января в пресс-службе Росавиации."В аэропорту Ижевск в 11:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.
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