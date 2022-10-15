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Юрист Редин напомнил о появлении двух новых дорожных знаков в России

Юрист Редин напомнил о появлении двух новых дорожных знаков в России

pxhere.com Правила дорожного движения (ПДД) в России пополнятся двумя новыми знаками. Они касаются зарядки электрокаров и движения автобусов, напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм».

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