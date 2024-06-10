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Орбан: Избиратели Венгрии направили в Брюссель ясный сигнал, что они хотят мира

Орбан: Избиратели Венгрии направили в Брюссель ясный сигнал, что они хотят мира

Победа правящей в Венгрии партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» на местных выборах и на выборах в Европарламент означает, что венгры направили руководству Европейского союза ясный сигнал о том, что они хотят мира, а не войны.

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