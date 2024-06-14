"Никто не должен ни за кем бегать и выпрашивать". Екатерина Климова обсудила с дочерью конфликт с бывшим мужем Игорем Петренко из-за алиментов

Екатерина Климова для своего YouTube-канала пообщалась со старшей дочерью Елизаветой Хорошиловой, которая родилась в браке с ювелиром Ильёй Хорошиловым и обсудила свой конфликт с бывшим мужем Игорем Петренко, от которого у неё двое сыновей: Матвей и Корней.
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