SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

520 подписчиков

"Никто не должен ни за кем бегать и выпрашивать". Екатерина Климова обсудила с дочерью конфликт с бывшим мужем Игорем Петренко из-за алиментов

"Никто не должен ни за кем бегать и выпрашивать". Екатерина Климова обсудила с дочерью конфликт с бывшим мужем Игорем Петренко из-за алиментов

Екатерина Климова для своего YouTube-канала пообщалась со старшей дочерью Елизаветой Хорошиловой, которая родилась в браке с ювелиром Ильёй Хорошиловым и обсудила свой конфликт с бывшим мужем Игорем Петренко, от которого у неё двое сыновей: Матвей и Корней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх