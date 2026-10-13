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Песков: «Яндекс» устраняет последствия атак, тема обсуждается и в правительстве

Песков: «Яндекс» устраняет последствия атак, тема обсуждается и в правительстве

Тема ударов украинских дронов по объектам «Яндекса» обсуждается в правительстве, заявил Песков. По его словам, пока преждевременно говорить о финансовых потерях, связанных с последствиями атак.

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