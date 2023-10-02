Звонит дядя: дед пережил две клинические смерти,в реанимации. От матери я трубки не беру.Я спросила, где лежит дед.
Зачем умирающему везти памперсы и лекарства в реанимацию?
Комментарии
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Я
Яна
Человек задаётся вопросом "надо ли?". Не гнить же ему заживо в моче и говне,лишь только потому, что умирает! И это реакция родственников.. Ужас, ужас и ещё раз ужас. И это вроде бы люди..
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14 час.
Майя Maja
Это просто дно пробито. Гиены какие-то в человечьем обличии.
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10 час.
В
Воробей
Не очень понял, почему внучка не может потратить свои деньги на потребности деда? Какое дело остальным родственникам до этого? Почему она стала "хамкой" из-за этого?
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2 час.
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