В нынешней общественно-политической ситуации ориентиры, что такое хорошо, а что такое плохо с точки зрения морали, явно покинули прежнюю точку покоя и движутся в сторону консерватизма с элементами архаики, отмечает политологТрех сотрудников уволили из ГТРК «Волгоград» после получившей большую огласку костюмированной вечеринки.
Не так оделись: к новогодним костюмам могут быть повышенные требования. Комментарий Георгия Бовта
Комментарии
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Марина Стрижкова
"...а те, кому не повезло оказаться на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, теперь выстроились в очередь для извинений. Которые все равно выглядят глупо, поскольку никто никого не простит. К чему тогда унижаться?" Бовт советует не унижаться и не просить прощения! А что же им теперь делать, бедолагам??? Либо повеситься, либо пойти майданчик учинить! Протестик такой против власти. Ну и советы автор дает!!!Призывает к восстанию против власти. Это предатель может такое написать.
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