Не так оделись: к новогодним костюмам могут быть повышенные требования. Комментарий Георгия Бовта

Марина Стрижкова

"...а те, кому не повезло оказаться на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, теперь выстроились в очередь для извинений. Которые все равно выглядят глупо, поскольку никто никого не простит. К чему тогда унижаться?" Бовт советует не унижаться и не просить прощения! А что же им теперь делать, бедолагам??? Либо повеситься, либо пойти майданчик учинить! Протестик такой против власти. Ну и советы автор дает!!!Призывает к восстанию против власти. Это предатель может такое написать.