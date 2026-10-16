В жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах с 11 октября не вывозят мусор с контейнерной площадки у дома 24 на Борисовке, а обращения жителей в управляющую организацию и через «Добродел» результата не дали.
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