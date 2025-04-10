Скрытая камера сняла, как шимпанзе использует орудие в дикой природе

Шимпанзе изучает фотоловушку с помощью палки / © Anpn / Panthera Шимпанзе во время прогулки обнаружил скрытую камеру и потыкал в нее палкой, но, не получив никакой ответной реакции, потерял интерес к фотоловушке, оставив исследователями любопытные кадры на память.