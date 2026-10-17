‼️🇺🇦🔥 В Киеве проходят митинги с требованиями отставки местной администрации ▪️В частности, митингующие требуют отставки мэра Кличко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противник размышл...
- Стратеги заход...
- СК WSJ: США предлага...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым