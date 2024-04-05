Жителям Мурино начали отключать электричество за долги

Жители ЖК Мурино обсуждают законность отключения электроэнергии из-за наличия задолженности. Участники домового чата в Telegram-канале «ЖК Мурино» пишут, что к ним приходили сотрудники «РКС-энерго» и отключили должникам свет.
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