Дубайские раритеты за копейки

В этом видео мы посмотрим на авторынок Дубая, где рядом с суперкарами, огромными внедорожниками и бюджетными машинами для прокатных контор продаются хорошо знакомые «‎Мерсы»‎ и «‎‎Бэхи»‎ из начала двухтысячных.