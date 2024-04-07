Дубайские раритеты за копейки

В этом видео мы посмотрим на авторынок Дубая, где рядом с суперкарами, огромными внедорожниками и бюджетными машинами для прокатных контор продаются хорошо знакомые «Мерсы» и «Бэхи» из начала двухтысячных.
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