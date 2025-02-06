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Reuters узнал, что «Сбер» планирует совместные исследования ИИ с Китаем

Reuters узнал, что «Сбер» планирует совместные исследования ИИ с Китаем

«Сбербанк» планирует сотрудничать с китайскими исследователями в совместных проектах ИИ, сообщил агентству Reuters топ-менеджер крупнейшего российского банка, поскольку китайский стартап DeepSeek перевернул технологический ландшафт, создав модель ИИ гораздо дешевле, чем у конкурентов из США.

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