НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Российская автоматика от резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» установлена на более чем 50 электростанциях

Российская автоматика от резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» установлена на более чем 50 электростанциях

Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков Более 50 электростанций в России и Центральной Азии были оснащены в 2024 году современными автоматизированными системами управления технологическим процессом, разработанными компанией «Ракурс-инжиниринг» – резидентом Особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх