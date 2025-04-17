Российская автоматика от резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» установлена на более чем 50 электростанциях

Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков Более 50 электростанций в России и Центральной Азии были оснащены в 2024 году современными автоматизированными системами управления технологическим процессом, разработанными компанией «Ракурс-инжиниринг» – резидентом Особой экономической зоны «Санкт-Петербург».