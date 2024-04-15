Под ударом стихии: Курганская область готовится к пику паводка

ИЗВЕСТИЯ Большая вода приближается к Кургану. Ее средняя скорость составляет около одного километра в час, но все может измениться в любую секунду – достаточно одного сильного дождя, и поток очень быстро наберет совсем другую силу.
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