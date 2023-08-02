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Александра Трусова: «Мы уже прилетели в Пекин. Вот так меня встретили китайские болельщики»

С 4 по 13 августа Трусова выступит в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также проведет мастер-классы.

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