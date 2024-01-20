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В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия

В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия

Украинские военные жалуются на невозможность наступать из-за нехватки людей и вооружения. Об этом 20 января заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro.

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