Обновление оферты Wildberries выявило необходимость корректировки трудового законодательства

Скандал, разыгравшийся вокруг обновленной оферты Wildberries, стал показательным. Он продемонстрировал, что действующая в России система трудового законодательства нуждается в корректировке, на это указал обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.
Скандал, разыгравшийся вокруг обновленной оферты Wildberries, стал показательным. Он продемонстрировал, что действующая в России система трудового законодательства нуждается в корректировке, на это указал обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.
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