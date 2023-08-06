Когда сегодня многие патриотические безбашенные обвиняют Китай, что он предал Россию, поехав без неё на так называемые «мирные переговоры по Украине» в Джидде, куда Москву не пригласили, то истины здесь нет совсем.
Японский позор, хорошо понятый Китаем
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Кипра Борачева
Да-а-а-а! Помнится, автор книги "Щит и меч" Кожевников на своей даче в Переделкине поделился с нами, друзьями его дочери Екатерины: "Хорошо, что Никита /Хрущев/ рассорился с китайцами. Каждый день дружбы с Китаем стоил нам ...." Я не помню точную сумму, но она была огромной. Он долгие годы был резидентом в Китае.
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10 час.
КБ
Кипра Борачева
По правде говоря, слово в слово так сказал о Болгарии один чекист, дядя одного московского друга: "А-а-а! Твоя подружка болгарка! Если бы ты знал сколько в день стоит нам их ТадОр!" Т.е. Тодор Живков, который, поцеловавшийся в засос с Брежневым и прицепивший ему на грудь орден Героя Болгарии с бриллиантиками, начал получать 500 млн долларов в год от Москвы, кроме всех остальных денег, которые СССР давал Болгарии. Чекисты говорили, что это самые дорогие бриллиантики в мире.
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2 час.
soylosan
Если заткнуть кирюшу и вспомнить историю настоящей Руси, то мы переплавили, перемололи и ассимилировали намного больше народов чем Китай. И сделали это очень грамотно. В том числе и тех самых монголов, которых Китай сделал своими властелинами и до сих пор живет в их культуре. Мы не живем. И Китай мы тоже ассимилируем, причем сам Китай будет искренне считать, что это не так. Ну и ладно. Нам то что до их игр разума. Сейчас они нам нужны так же как и мы им. Дальше будет то, что будет дальше.
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2 час.
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