Театр абсурда

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Японский позор, хорошо понятый Китаем

Японский позор, хорошо понятый Китаем

Когда сегодня многие патриотические безбашенные обвиняют Китай, что он предал Россию, поехав без неё на так называемые «мирные переговоры по Украине» в Джидде, куда Москву не пригласили, то истины здесь нет совсем.

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Комментарии
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Кипра Борачева
Да-а-а-а! Помнится, автор книги &quot;Щит и меч&quot; Кожевников на своей даче в Переделкине поделился с нами, друзьями его дочери  Екатерины: &quot;Хорошо, что Никита /Хрущев/ рассорился с китайцами. Каждый день дружбы с Китаем стоил нам ....&quot; Я не помню точную сумму, но она была огромной. Он долгие годы был резидентом в Китае.
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10 час.
КБ
Кипра Борачева
По правде говоря, слово в слово так сказал о Болгарии один чекист, дядя одного московского друга: &quot;А-а-а! Твоя подружка болгарка! Если бы ты знал сколько в день стоит нам их ТадОр!&quot; Т.е. Тодор Живков, который, поцеловавшийся в засос с Брежневым и прицепивший ему на грудь орден Героя Болгарии с бриллиантиками, начал получать 500 млн долларов в год от Москвы, кроме всех остальных денег, которые СССР давал Болгарии. Чекисты говорили, что это самые дорогие бриллиантики в мире.
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2 час.
soylosan
Если заткнуть кирюшу и вспомнить историю настоящей Руси, то мы переплавили, перемололи  и ассимилировали намного больше народов чем Китай. И сделали это очень грамотно. В том числе и тех самых монголов, которых Китай сделал своими властелинами и до сих пор живет в их культуре. Мы не живем. И Китай мы тоже ассимилируем, причем сам Китай будет искренне считать, что это не так.  Ну и ладно. Нам то что до их игр разума. Сейчас они нам нужны так же как и мы им. Дальше будет то, что будет дальше.
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2 час.

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