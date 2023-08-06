Японский позор, хорошо понятый Китаем

Кипра Борачева Да-а-а-а! Помнится, автор книги "Щит и меч" Кожевников на своей даче в Переделкине поделился с нами, друзьями его дочери Екатерины: "Хорошо, что Никита /Хрущев/ рассорился с китайцами. Каждый день дружбы с Китаем стоил нам ...." Я не помню точную сумму, но она была огромной. Он долгие годы был резидентом в Китае.

КБ Кипра Борачева По правде говоря, слово в слово так сказал о Болгарии один чекист, дядя одного московского друга: "А-а-а! Твоя подружка болгарка! Если бы ты знал сколько в день стоит нам их ТадОр!" Т.е. Тодор Живков, который, поцеловавшийся в засос с Брежневым и прицепивший ему на грудь орден Героя Болгарии с бриллиантиками, начал получать 500 млн долларов в год от Москвы, кроме всех остальных денег, которые СССР давал Болгарии. Чекисты говорили, что это самые дорогие бриллиантики в мире.