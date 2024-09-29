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Киев готовится применить химическое и бактериологическое оружие: Подробности раскрыл губернатор Сальдо

Киев готовится применить химическое и бактериологическое оружие: Подробности раскрыл губернатор Сальдо

Губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что киевский режим готовится применить химическое и бактериологическое оружие.

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