МИГРАНТЫ, НАПАВШИЕ НА ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА, ЕЩЁ ИЗБИЛИ ПЯТЕРЫХ. ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБИЛ РУССКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

"БИТЬ ЛЮДЕЙ НАЧАЛИ ЕЩЁ НА ПЛЯЖЕ": МИГРАНТЫ, НАПАВШИЕ НА ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА, ЕЩЁ ИЗБИЛИ ПЯТЕРЫХ Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже.
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