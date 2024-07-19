БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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МИГРАНТЫ, НАПАВШИЕ НА ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА, ЕЩЁ ИЗБИЛИ ПЯТЕРЫХ. ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБИЛ РУССКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

МИГРАНТЫ, НАПАВШИЕ НА ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА, ЕЩЁ ИЗБИЛИ ПЯТЕРЫХ. ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБИЛ РУССКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

"БИТЬ ЛЮДЕЙ НАЧАЛИ ЕЩЁ НА ПЛЯЖЕ": МИГРАНТЫ, НАПАВШИЕ НА ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА, ЕЩЁ ИЗБИЛИ ПЯТЕРЫХ Мигранты, напавшие в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, бить людей начали ещё на пляже.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Если бы не депутат никто ничего не узнал
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