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Бой Алимханулы – Бентли за пояс WBO: прогнозы и коэффициенты

 Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, который является обладателем титула WBO в среднем весе проведет первую защиту своего пояса против британца Дензела Бентли.

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