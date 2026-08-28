Европе придется столкнуться с тяжелыми последствиями, если они не помогут Украине победить Россию. Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий восками США в Европе, ястреб-русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».