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«За всё расплатитесь!» – ястреб Ходжес грозит ЕС последствиями, если он не атакует «теневой флот» РФ

«За всё расплатитесь!» – ястреб Ходжес грозит ЕС последствиями, если он не атакует «теневой флот» РФ

Европе придется столкнуться с тяжелыми последствиями, если они не помогут Украине победить Россию. Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий восками США в Европе, ястреб-русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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