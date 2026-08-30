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Спорт Уик-Энд

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Наставник «Факела» после поражения от «Зенита»: Решение судьи убило результат и труд многих людей, но не дух нашей команды

Наставник «Факела» после поражения от «Зенита»: Решение судьи убило результат и труд многих людей, но не дух нашей команды

В СМИ и соцсетях продолжается бурление по поводу назначенного на 90+2-й минуте судьей Антоном Фроловым пенальти в матче «Факел» - «Зенит» (0:1), который обеспечил выездную победу «сине-бело-голубым».

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