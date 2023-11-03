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Итальянка унаследовала замок и поняла, что жизнь в 45 комнатах не похожа на сказку. Смотрим как она живет

Итальянка унаследовала замок и поняла, что жизнь в 45 комнатах не похожа на сказку. Смотрим как она живет

Людовика Саннаццаро унаследовала замок в Италии, который был в ее семье 28 поколений. Женщина в одиночку стала владелицей здания с 45 комнатами: она сняла видео и рассказала, как теперь устроена жизнь в месте, где только уборка сада может занять три-четыре дня.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну эта наследница 28 поколений теперь как честная представительница древнего рода свой секретный тоннель должна прорыть))) Чтоб не нарушать традицию. А в замке уже и отель? Ну тогда вопрос о том, что в 45 комнатах делать, и не стоит. Копай себе потихонечку, жизнью на природе наслаждайся.
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1 д.
Владимир
Сдала бы замок в аренду и не парилась. Хватило бы ей и 2-3 комнаты.
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1 д.
ВераВерная
Там отель уже.
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1 д.

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