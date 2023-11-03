Итальянка унаследовала замок и поняла, что жизнь в 45 комнатах не похожа на сказку. Смотрим как она живет

ВераВерная

Ну эта наследница 28 поколений теперь как честная представительница древнего рода свой секретный тоннель должна прорыть))) Чтоб не нарушать традицию. А в замке уже и отель? Ну тогда вопрос о том, что в 45 комнатах делать, и не стоит. Копай себе потихонечку, жизнью на природе наслаждайся.