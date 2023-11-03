Итальянка унаследовала замок и поняла, что жизнь в 45 комнатах не похожа на сказку. Смотрим как она живет

Людовика Саннаццаро унаследовала замок в Италии, который был в ее семье 28 поколений. Женщина в одиночку стала владелицей здания с 45 комнатами: она сняла видео и рассказала, как теперь устроена жизнь в месте, где только уборка сада может занять три-четыре дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии