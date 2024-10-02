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Разумовский вестник

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В Тимирязевском завершилась реконструкция газопровода

Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления завершилась в Тимирязевском районе столицы. Как сообщила пресс-служба комплекса комплекса городского хозяйства Москвы, проект предусматривал восстановление стальных труб протяженностью более полутора километров от улицы Костякова до Дмитровского шоссе, проложенных еще в прошлом столетии.

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