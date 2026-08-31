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Два десятка кошек и собак в одной квартире отравляют жизнь всему дому во Владивостоке

Два десятка кошек и собак в одной квартире отравляют жизнь всему дому во Владивостоке

Два десятка кошек и собак держат в одной небольшой квартире на улице Успенского, 56 во Владивостоке. Квартира находится в ужасном состоянии, из нее раздается постоянный вой и лай, а по подъезду распространяется, мягко говоря, неприятный запах.

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