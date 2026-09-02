"Не хочет выступать за "эту" страну": Русские призвали Плющенко к ответу. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от двукратного олимпийского чемпиона объяснить переход 13-летнего сына в сборную Азербайджана.
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