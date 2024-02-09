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Процедура оформления конкурентного листа с улучшением предложений.

Процедура оформления конкурентного листа с улучшением предложений.

ОАО ´Бобруйсксельмаш´ проводит процедуру оформления конкурентного листа с улучшением предложений по предмету закупки: Разработка проектно-сметной документации по объекту: ´Техническая модернизация (реконструкция) части блока вспомогательных цехов по замене котлов существующей водогрейной котельной предприятия, расположенной на собственной территори .

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