Процедура оформления конкурентного листа с улучшением предложений.

ОАО ´Бобруйсксельмаш´ проводит процедуру оформления конкурентного листа с улучшением предложений по предмету закупки: Разработка проектно-сметной документации по объекту: ´Техническая модернизация (реконструкция) части блока вспомогательных цехов по замене котлов существующей водогрейной котельной предприятия, расположенной на собственной территори .
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