10 фактов о черных дырах, которые звучат как фантастика

Черные дыры долгое время были чем-то из области фантастики. О них писали книги, снимали фильмы, но никто толком не знал, существуют ли они на самом деле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Очарование Парижа...
- ВА Екатерина Баграти...
- «Поехали!»: 8 миф...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым