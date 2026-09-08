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Frank Media

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Большинство операторов связи занизили доходы в отчетах для Минцифры более чем на 80%

Более половины операторов связи занизили свои доходы в отчетах, предоставляемых в Минцифры, на 80% и более по сравнению с их отчетностью для налоговой службы (ФНС), выявила Счетная палата (ее доклад есть у Frank Media).

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