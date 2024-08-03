ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ИУДА ....!!!Устроивший взрыв ...
  • владимир рогачев
    Выражение "15 российских спортсменов в нейтральном статусе" надо читать как "15 спортсменов в нейтральном статусе".Он...В трансляции Олим...
  • Людмила
    что ж у малыша такой испуганный взгляд ?!  ...но и любопытный одновременно ... Красавец !!!Стойкий Синдбад. ...

В России создали FPV-дрон «Судного дня» на случай ядерного удара

В России создали FPV-дрон «Судного дня» на случай ядерного удара

Сотрудники «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) сконструировали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава в случае нанесения ядерного удара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх