В России создали FPV-дрон «Судного дня» на случай ядерного удара

Сотрудники «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) сконструировали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава в случае нанесения ядерного удара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии