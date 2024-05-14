Apple готовится выпустить Vision Pro на рынки за пределами США Компания Apple планиру...

Apple готовится выпустить Vision Pro на рынки за пределами СШАКомпания Apple планирует расширить географию продаж своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, так как первоначальный покупательский ажиотаж на этот дорогой гаджет в США спадает.
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