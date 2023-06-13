Продажи квартир в новостройках за год выросли почти в 5 раз

В Екатеринбурге продолжается рост продаж квартир на первичном рынке. В мае было заключено около 2,7 тысячи сделок с договорами долевого участия, что в 4,7 раза больше, чем во время кризиса прошлого года, и на 67% превышает показатели успешного 2021-го.