Newzfeed

442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    Блинкину пора указать его место !Главу Госдепа под...
  • Ural Karahanow
    Идиот в крайней степени проявления идиотизма.Гордон потребовал...
  • Николай Кулак
    Одна ( из немногих) по-настоящему образованных и адекватных людей на Украине. Рагули с хуторянами таких не слышат и н...Украину от катаст...

Как Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт

Как Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт

Как Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт AlexCoderКак Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт AlexCoder Расследование авиакатастрофы – часть игры против нашей страны Эксперт Центра исследований экономического и социокультурногоразвития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев считает, чтодоказательства против Москвы в деле о крушении малайзийского "Боинга" вДонецкой области сфабрикованы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх