Как Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт AlexCoderКак Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт AlexCoder Расследование авиакатастрофы – часть игры против нашей страны Эксперт Центра исследований экономического и социокультурногоразвития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев считает, чтодоказательства против Москвы в деле о крушении малайзийского "Боинга" вДонецкой области сфабрикованы.