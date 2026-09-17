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Генетическая устойчивость к радиации может стать критерием для отбора космонавтов в России

Генетическая устойчивость к радиации может стать критерием для отбора космонавтов в России

Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Роскосмоса В будущем при отборе участников межпланетных экспедиций в России могут учитывать генетически обусловленную устойчивость человека к радиации.

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