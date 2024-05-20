В Оргееве завершился чемпионат Молдовы по боксу среди юниоров

Чемпионами страны и кандидатами на участие в чемпионате Европы в Сараево (Босния и Герцеговина) стали: - кишинёвцы Марку Морарь (46 кг), Роман Шпак (50 кг), Никита Негруца (57 кг), Адриан Мустя (60 кг) и Сержиу Гоян (63 кг); - боксёры из Чадыр-Лунги Василий Бузайжи (48 кг), Георгий Дулгер (66 кг) и Владислав Патоска (75 кг); - бельчане Дмитрий Пядухов (54 кг) и Илья Хорнец (80 кг); - т .