Почему карбюраторные «Жигули» до сих пор вспоминают добрым словом: личный опыт и разбор надежности

Эпоха конца девяностых и начала нулевых для отечественного автопрома стала временем больших перемен. Переход от привычных карбюраторных систем к инжекторным подарил водителям новые ощущения, но вместе с ними пришли и совершенно иные проблемы.
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