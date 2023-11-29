Конор Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов в Ирландии

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику Ирландии после беспорядков, вспыхнувших в Дублине на прошлой неделе после нападения иммигранта с ножом на детей возле школы.
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