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Новосибирские учёные научились перерабатывать пластик в топливо

Новосибирские учёные научились перерабатывать пластик в топливо

Представленная технология позволяет добывать керосин даже из тонких пакетов-"маечек".Учёные Новосибирского госуниверситета представили специальную каталитическую установку по переработке продуктов пиролиза пластиковых отходов в синтетическое топливо.

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