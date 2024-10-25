Новосибирские учёные научились перерабатывать пластик в топливо

Представленная технология позволяет добывать керосин даже из тонких пакетов-"маечек".Учёные Новосибирского госуниверситета представили специальную каталитическую установку по переработке продуктов пиролиза пластиковых отходов в синтетическое топливо.
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