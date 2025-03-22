Восклицая, дескать «Сталина на вас нет!» большинство уверено, что в СССР коррупции не было. А если и была, то где-то в глубинках, «подальше от Сталина» и партийной верхушки.
Коррупция в СССР: Как чиновники брали взятки и продвигали своих детей
Комментарии
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Сергей Шубин
Такого расцвета коррупции как сейчас не было? А то что люди во власти имеют привелегии сейчас ни в какое сравнение не идёт то что было при социализме! Высший эшелон получает элитные квартиры можно сказать задаром, посмотрите статус гос служащего и льготы депутатов членов СФ. Я не говорю о судьях и прокурорах это вообще не прикасаемые. Они могут что хотят и их никто не может остановить!
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18 час.
Сергей Шубин
Да забыл сказать что при Сталине людей с привелегиями было не так много как сейчас. К тому же давались персонально учёным, деятелям искуства, Героям войны и труда. Людям которые много сделали для страны!
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Коррупционеры времен СССР-мелкая шпана, сшибающая три рубля с носа. НЫНЕ КОРРУПЦИЯ ИМЕЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ЕЕ РАЗМЕРЫ, ПОЛАГАЮ, ПРЕВЫШАЮТ ВВП РОССИИ !! ТАК, ЧТО НЕ НАДО О СМЕШНОМ-О КОРРУПЦИИ В СССР. НО, ТОГДА, КОЕ КОГО К СТЕНКЕ, А НЫНЕ ??????
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16 час.
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