Коррупция в СССР: Как чиновники брали взятки и продвигали своих детей

Сергей Шубин

Такого расцвета коррупции как сейчас не было? А то что люди во власти имеют привелегии сейчас ни в какое сравнение не идёт то что было при социализме! Высший эшелон получает элитные квартиры можно сказать задаром, посмотрите статус гос служащего и льготы депутатов членов СФ. Я не говорю о судьях и прокурорах это вообще не прикасаемые. Они могут что хотят и их никто не может остановить!